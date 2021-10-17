«الرعاية الصحية»: استئصال ورم بجدار الصدر لمريض في «حورس التخصصي» بأرمنت

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، نجاح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفي حورس التخصصي بأرمنت غرب الأقصر، في استئصال ورم بجدار الصدر من الناحيه اليمني أسفل الإبط لمريض في الـ 40 من عمره، والذي بلغ حجمه 15× 10 سم تقريبًا.

ووفقًا للرعاية الصحية بالاقصر، أجريت العملية وتم استئصال الورم كاملاً بواسطة فريق الجراحة العامه، بمشاركة كل من: الدكتور / مصطفي محمود محمد إبراهيم، استشاري الجراحة العامة والمناظير جامعة أسيوط، الدكتور مصطفي عتمان، أخصائي الجراحة العامة، الدكتور/ نهاد ثابت_ أخصائي التخدير.

وتمت العملية بمشاركة متميزة لطاقم تمريض العمليات وقسم الجراحه العامة، وخرج المريض بصحة جيدة للمنزل واستكمل المتابعات بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

وتُجرى عمليات استئصال الأورام بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط، يسددها منتفعي التأمين الصحي الشامل.