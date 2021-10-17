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مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع

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مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن جون كيري مستشار الرئيس جو بايدن للمناخ سيسافر إلى المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع للاجتماع مع مسؤولين في البلدين قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب26) المقبل.

وفي الأسبوع الماضي قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن كيري سيجتمع معه غدا الاثنين بالقرب من حدود المكسيك الجنوبية مع جواتيمالا وسيزور مشروعا لإعادة زراعة الغابات في ولاية تاباسكو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن كيري سيجتمع بعد ذلك مع مسؤولين في لندن يوم الثلاثاء.

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