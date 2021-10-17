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استشاري: 70% من المواد الغذائية لا تُمتص بعد إجراء تحويل المسار

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استشاري: 70% من المواد الغذائية لا تُمتص بعد إجراء تحويل المسار استشاري: 70% من المواد الغذائية لا تُمتص بعد إجراء تحويل المسار

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جرات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تساعد على التحكم في وزن المريض، حتى إذا زاد وزنه بعد 15 عامًا، فمن الممكن خفض وزنه بدرجة بسيطة من التحكم، بدون أي إجراء جراحي جديد، خاصة وأن 70% من المواد الغذائية التي يتناولها لا تُمتص بعض إجراء تحويل المسار.

وأضاف "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن عملية التكميم أو حزام المعدة، من الممكن تحويلها إلى تحويل مسار، لأن هذه العملية تساعد على الوصول إلى الوزن المثالي، ولا يلتزم المريض بأي التزام غذائي بعد إجراء هذه العملية، خاصة إذا كان محب للحلويات.

وأشار إلى أن المريض بعد إجراء عملية التدبيس القديم لم يكن يستطيع أن يتناول الطعام بشكل طبيعي، وفي هذه الحالة يتم تحويل التدبيس إلى تحويل، وفي هذه الحالة يتناول المريض ما يشاء من الطاعم بدون فرض عليه أي نظام غذائي.

المصرى اليوم

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