«صحة النواب» توافق على اتفاقية فرنسية لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

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وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على اتفاقية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانٍ لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية الموقعة في القاهرة بتاريخ 13 مايو الماضي.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عقب مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية.

وتتيح الاتفاقية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى قدره 150 مليون يورو لتطوير الحماية الاجتماعية والصحية، ويهدف البرنامج الثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية إلى دعم نظام التأمين الصحي الشامل ودعم المساواة في نظام الحماية الاجتماعية عبر ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل ودعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل.