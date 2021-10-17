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لبنان : ما شهدناه في الطيونة لن يتكرر ولا تطورات مرتقبة والقوى الأمنية منتشرة

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لبنان : ما شهدناه في الطيونة لن يتكرر ولا تطورات مرتقبة والقوى الأمنية منتشرة لبنان : ما شهدناه في الطيونة لن يتكرر ولا تطورات مرتقبة والقوى الأمنية منتشرة

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن ما شهدته البلاد مؤخرا في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت لن يتكرر، مشيرا إلى أنه لا تطورات مرتقبة لهذه الأحداث والقوى الأمنية منتشرة.

وفي تصريح لقناة "أم تي في"، أضاف سليم أن "التدافع والاشتباك يوم الخميس في بيروت أديا إلى إطلاق النار من الطرفين".

وتابع أن "القرار حول قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار يجب اتخاذه في القضاء لا في السياسة".

وشدد على أن الجيش اللبناني ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلقة بالتحقيقات.

وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة في بيروت وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل القاضي بيطار.

وأوقفت السلطات 19 شخصا بسبب تورطهم في الاضطرابات المسلحة التي شهدتها بيروت الخميس.

المصدر: "رويترز" + RT

جي بي سي نيوز

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