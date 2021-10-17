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التحقيق في اتهام عامل بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة بالإسكندرية

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التحقيق في اتهام عامل بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة بالإسكندرية التحقيق في اتهام عامل بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة بالإسكندرية

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تباشر نيابة الدخيلة في الإسكندرية التحقيق في واقعة اتهام عامل «فراش» بمدرسة زيد بن حارثة بمنطقة العجمي بهتك عرض تلميذة بالصف السادس الابتدائي أثناء اليوم الدراسي.

وأمر المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بحجز المتهم على ذمة التحريات، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد بوجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة داخل المدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 عاما، المدعو «عماد.خ.م.ع»، 59 عاما، عامل «فراش» بالمدرسة المشار إليها بالاعتداء عليها وملامسة جسدها.

ووفقا لأقوال الطفلة بالمحضر، استدرج العامل المذكور التلميذة إلى مقصف المدرسة «الكانتين» وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها إلا أنها صرخت وافتضح أمره.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق. واستمع المستشار محمود زغلول رئيس النيابة إلى أقوال المجنى عليها وأهليتها، واستدعى مسؤولى المدرسة شهود الواقعة لسماع اقوالهم.

المصرى اليوم

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