ضبط مستشفى خاص مخالف للاشتراطات البيئية بشبرا الخيمة

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة، الأحد، من ضبط مستشفى خاص بدائرة الحى مخالف للاشتراطات البيئية وعدم الإلتزام بالإحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه وعدم التخلص الآمن للمخلفات الطبية.

قال اللواء خالد فوزى رئيس الحى انه تم القيام بحملة مكبرة للتفتيش والرقابة على المنشآت الطبيه وذلك للتفتيش على مدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات التخلص الآمن للمخلفات الطبيه الخطره ومراجعه التعاقدات بشأن التخلص من تلك المخلفات في اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تكثيف وتشديد واحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على امن وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مستشفى خاص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالإحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه وعدم التخلص الآمن للمخلفات الطبية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن لبيع اسطوانات الأكسجين دون تراخيص أو تصاريح من وزاره البيئة أو الصحة لمزاولة النشاط مع عدم تواجد مستندات لصلاحية أو مصدر الأكسجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.