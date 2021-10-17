وزير البترول: انتهى عصر «التنقيب السهل».. والمستقبل للاستثمار في التكنولوجيا

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قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن عصر «التنقيب السهل» قد انتهى، وأن مستقبل صناعة البترول يرتكز على الاستثمار في التكنولوجيا، لافتا إلى أن إنتاج الشركات ارتفع إلى مستويات تاريخية، وذلك بعد الاستثمار في التكنولوجيا بعد زيادة ميزانيتها من 500 ألف جنيه إلى 4 مليارات جنيه.

وأكد الملا، في تصريح، الأحد، أثناء ندوة جمعية البترول المصرية بعنوان نتائج أعمال قطاع البترول وتطورها، أن قطاع البترول حقق إنجازات كبرى في ظل تحديات واحتياجات ملحة للوصول بالاقتصاد إلى مستويات متقدمة.

وأوضح الوزير أن مجهودات قطاع البترول خلال السنوات السبع الماضية أسهمت في القضاء على أزمة الكهرباء، وإنهاء مشكلات التحكيم الدولي التي برزت بعد عام 2011، وكذلك سداد مستحقات الشركات الأجنبية.

وأضاف الملا إن القطاع قام بتطوير شامل للبنية التحتية وإعادة تأهيل الموانئ البترولية والمستودعات وخطوط النقل، كما تم إطلاق استراتيجية لتحديث وتطوير قطاع البترول في إطار رؤية الدولة 2030.

كما تم الاتفاق مع أحد بيوت الخبرة العالمية للخروج برؤية للقطاع للاستفادة المثلى من إمكانيات القطاع البترول وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأشار إلى أن قطاع البترول سعى لزيادة مناطق البحث والاستكشاف ووضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة البترول والغاز، وجذب استثمارات جديدة، واستخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات التنقيب والإنتاج.