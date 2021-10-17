أخبار عاجلة

انطلاق فعاليات "كومبات فيلد".. تجمع الإثارة والشغف وتحتضن أجواء الحروب وساحات القتال -
جلسة حوارية بمنتدى "السعودية الخضراء" تناقش "التحول إلى الأخضر بإقامة مشاريع ضخمة" -
الجيش اليمني يكبّد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في مأرب -
مستشار حمدوك: الأزمة الحالية مصطنعة والحكومة السودانية لن تحل بالقوة -
صدمة لجماهير ليفربول: مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح وصلت لطريق مسدود -
تعرّف على تاريخ "إكسبو" وأبرز ابتكاراته منذ إقامته بلندن في 1851 حتى دبي 2021 -
في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها -
البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

«معيط»: صندوق النقد يعتبر من أفضل الدول في فاعلية إنفاق حزمة المساندة

Print
«معيط»: صندوق النقد يعتبر مصر من أفضل الدول في فاعلية إنفاق حزمة المساندة «معيط»: صندوق النقد يعتبر من أفضل الدول في فاعلية إنفاق حزمة المساندة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول في كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.

وقال معيط على هامش إجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الحزمة الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو ٦٤٪ منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير في بيان لوزارته- الأحد- أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلى لتسجل ٨،١٪ خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ ٨،٨٪ خلال العام المالى الماضى، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى ٣،٧ عام مقارنة بـ ٣ أعوام خلال العام المالى الماضى.

تابع: حريصون على الاستمرار في عمليات «التطوير والمكينة» التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، حيث نستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة ١١٪ وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٤٧٪

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

نجم ريال مدريد السابق لـ«المصري اليوم» : الكلاسيكو دائمًا مُعقد.. ورحيل ميسي يُدمر برشلونة

نجم ريال مدريد السابق لـ«المصري اليوم» : الكلاسيكو دائمًا مُعقد.. ورحيل ميسي يُدمر برشلونة