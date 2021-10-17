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وزير المالية : نمضى بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى

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وزير المالية : نمضى بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى وزير المالية : نمضى بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى

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أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، المضى بخطى ثابتة نحو تعزيزهيكل الاقتصاد الكلى والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النموالغنى بالوظائف والحفاظ على المسار النزولى لمعدلات الدين، على النحوالذى يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.

وقال معيط خلال لقائه مع ممثلى بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أن تنتهج خلال موازنة العام المالى الحالى سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرارالمالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم الحماية الاجتماعية، والاستثمارفى العنصرالبشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية حيث تم تخصيص نحو ١٠٩ مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحى و٣٥٨ مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و٨٠ مليارجنيه لتطويرقرى الريف المصرى، و١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».

المصرى اليوم

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