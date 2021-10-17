«رئيس مياه أسيوط» يعقد اجتماعات متتالية لمتابعة الأعمال وتطوير الخدمات

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ترأس اللواء المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعات متعاقبة على مدار اليوم مع رؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق لبث روح التميز والريادة والاستدامة في تقديم خدمات مياه شرب نقية وصرف صحي آمن.

أصدر رئيس الشركة تعليماته المشددة بضرورة تقديم خدمات مثالية للمواطنين في كافة مناطق محافظة أسيوط والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات بأحدث التقنيات بما يضمن الاستدامة والموائمة البيئية والصحية.

وأضاف «درة» أن هدفنا الرئيسي وأولى اهتمامات شركة مياه أسيوط الارتقاء بمستوى الأداء الخدمى ومتابعة شكاوى المواطنين الواردة بمختلف قنوات التواصل سواء كانت عبر الخط الساخن 125، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، أو موقعها الرسمي، أو من خلال الموبيل أبايكيشن، أو الشكاوى الواردة عبر البوابة الحكومية لرئاسة الوزراء، أو الشكاوى الواردة من أي جهات أخرى.

وفي هذا الصدد أكد على أهمية حل أي شكوي بأسرع وقت مسموح به، وتحرى كافة المعوقات والسعى لوضع حلول جذرية للمشكلات المتكررة.

كما وجه رؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق والمهندسين التنفيذيين القائمين على سير المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها طبقا للخطة المالية السنوية ومبادرة حياة كريمة الرئاسية، الهادفة لتطوير قرى الريف المصري، لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد وإعادة تاهيل ورفع كفاءة الأصول وأعمال إنشاء وتوسعات المحطات المرشحة السطحية الكبرى، خاصة وأن محافظة أسيوط كان لها النصيب الأكبر من تلك المبادرة والتى توجهت إلى 194 قرية بعدد 7 مراكز من مراكز المحافظة لتحقيق استفادة ل2.5 مليون مستفيد، نحو الارتقاء بقطاعي المياه والصرف الصحى.