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انطلاق فعاليات احتفال المولد النبوي بجامعة حلوان

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انطلاق فعاليات احتفال المولد النبوي بجامعة حلوان انطلاق فعاليات احتفال المولد النبوي بجامعة حلوان

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ينطلق الموسم الثقافي باحتفالية بالمولد النبوى الشريف ينظمها أسرة من أجل المركزية وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتوركريم همام رائد أسرة من اجل مصر ومدير معهد إعداد القادة، ياسر الجبالي مسؤول الاسرة، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من التشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك الحرص على الالتزام بالتباعد الإجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.

أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن انطلاق فعاليات الأنشطة الطلابية يأتي حرصا من جامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية التثقيفية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافيا واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة.

تتضمن الفعالية ندوة للداعية الإسلامي الدكتور اسامة قابيل «صاحب السعادة»، كما تتضمن الاحتفالية تواشيح دينية في ملحمة موسيقية في حب الرسول ويقدمها فريق كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

تنطلق فعاليات الاحتفالية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 20 أكتوبر بقاعة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

المصرى اليوم

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