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فوز قائمة مستقبل النادي كاملة بانتخابات الغردقة الرياضي

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فوز قائمة مستقبل النادي كاملة بانتخابات الغردقة الرياضي فوز قائمة مستقبل النادي كاملة بانتخابات الغردقة الرياضي

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اسفرت نتائج فرز انتخابات نادي الغردقة الرياضة بالبحر الاحمر والتي انتهت في الساعات الاولي من صباح اليوم الاحد عن فوز قائمة "مستقبل النادي" برئاسة وعضوية جميع مقاعد مجلس الادارة في الانتخاباا التي جرت باشراف قضائي من من المستشارين محمود ابو الحسن ومنتصر تقي من هيئة قضايا الدولة ومديرية الشباب والرياضة واشراف امني قاده العقيد احمد الاتربي والمقدم عصام عتيق

حيث اعلنت اللجنة المشرفة علي الاتخابات فوز محمد الشيخي بمنصب رئيس مجلس الادارة للمرة الثانية بمجموع اصوات٩٢٩ صوتا وفاز بمنصب النائب شهاب سكوت ٩٥٨ صوتا فيما فاز ايهاب جبر بمنصب امين الصندوق ب٨١٦صوتا

وفي عضوية مجلس الادارة فاز احمد عبدالجابر ب٨٩٨ صوتا وامال البس ٨٩١ صوتا ،وامينة موسي ب٨٥٦ صوتا ومصطفي حفني ٧٩٦ وفي مقاعد تحت السن فاز احمد حسين ب٨٧٤ صوتا ومحمود فؤاد الفولي ٨٩٨ صوتاة

كانت الانتخابااتقد شهدت زيادة في الاقبال في الساعات الاخيرة قبل اغلاق باب الانتخاب الساعة السابعة مساء وانتدت طوابير الاعضاء لعدة امتار داخل النادي

وانطلقت انتخابات مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي، صباح اليوم السبت، لإنتخاب مجلس إدارة لفترة جديدة لمدة ٤ سنوات قادمة تحت إشراف قضائي وسط إجراءات احترازية ووقائي

ويخوض إنتخابات نادى الغردقة مرشحان على مقعد الرئاسة ومرشحان على مقعد النائب ومرشحان على مقعد امين الصندوق وعشرة مرشحين فوق السن على خمسة مقاعد وأربعة تحت السن لانتخاب عضوين. ويبلغ من له حق التصويت 354‪0 عضو وهو إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية.

المصرى اليوم

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