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كابتن الأهلي : هناك حالة غضب وعدم ثقة في موسيماني

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كابتن الأهلي : هناك حالة غضب وعدم ثقة في موسيماني كابتن الأهلي : هناك حالة غضب وعدم ثقة في موسيماني

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أكد شادي محمد نجم الأهلي الأسبق أن جماهير القلعة الحمراء غاضبة من المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وقال شادي عبر برنامج البريمو إن جماهير الأهلي تعيش حالة من الغضب وعدم الثقة في موسيماني بسبب بعض الأمور غير المنظمة داخل الملعب.

وأشار إلى أن الأهلي خسر الالتحامات في لقاء الحرس الوطني بطل النيجر كما أن الفريق الأحمر ظهر بلا شخصية في اللقاء.

وأكد أن موسيماني أفقد أليو ديانج الثقة ويجعله تحت ضغط دائم وهو ما يجعله باستمرار معرض للبقاء بديلا.

المصرى اليوم

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