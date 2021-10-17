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"العساكر": نحمد الله على قيادة حكيمة جعلت صحة الإنسان هي الأهم وفي مقدمة أولوياتها

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"العساكر": نحمد الله على قيادة حكيمة جعلت صحة الإنسان هي الأهم وفي مقدمة أولوياتها "العساكر": نحمد الله على قيادة حكيمة جعلت صحة الإنسان هي الأهم وفي مقدمة أولوياتها
قال: ندخل اليوم مرحلة مختلفة بعد 18 شهرًا من إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

قال بدر العساكر، المدير الخاص لمكتب سمو ولي العهد عضو مجلس إدارة مسك الخيرية: "نحمد الله على قيادة حكيمة، جعلت صحة الإنسان هي الأهم، وفي مقدمة أولوياتها".

وأضاف "العساكر" عبر حسابه في تويتر: "‏ندخل اليوم مرحلة مختلفة بعد 18 شهرًا من إجراءات احترازية لمواجهة (كورونا)، هي مرحلة ذات أهمية في عودة حياتنا الطبيعية، وتلزمنا كذلك بتطبيق قواعد وتوصيات القطاعات المختلفة؛ لنكمل نجاح قيادة وشعب".

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت الجمعة تخفيف الاحترازات الصحية في ، وذلك ابتداء من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021م.

‏فيما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين أنه بعد نجاح الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا تم إنهاء الخدمة لملصقات التباعد الجسدي بعد عامين في المسجد الحرام.لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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