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السكة الحديد: تعديل تركيب 8 قطارات بعربات «محسنة تحيا »

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السكة الحديد: تعديل تركيب 8 قطارات بعربات «محسنة تحيا مصر» السكة الحديد: تعديل تركيب 8 قطارات بعربات «محسنة تحيا »

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قررت هيئة السكة الحديد تعديل عربات ٨ قطارات من عادية إلى تحيا مطورة وذلك في ظل التحديث المستمر الذي تنتهجه الهيئة بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في المشروعات التي تنفذها الهيئة خلال الآونة الحالية والتي منها تحديث وتطوير أسطول العربات بها، واستبدال عربات الركاب القديمة بعربات جديدة.

واضافت في بيان لها أنه اعتبارا من يوم الاحد 17/10/2021 سيتم تعديل تركيب بعض القطارات بخط البصيلي / القصابى والعكس بعربات «محسنة تحيا مصر» كما تقرر قيام القطارات بتركيب عدد 6 عربات.

وأوضحت أن القطارات التي سيتم تعديل تركيبها هي أرقام: 4201/4204/4205/4206/4207/4208/4209/4210، حيث تقوم هذه القطارات وفقاً لجدولها الحالي.

المصرى اليوم

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