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ميلان يخطف فوزًا ثمينًا من هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

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ميلان يخطف فوزًا ثمينًا من هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي ميلان يخطف فوزًا ثمينًا من هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

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كتب: عالية صلاح

نجح ميلان بصعوبة في الفوز على هيلاس فيرونا في الجولة الثامنة في الدوري الإيطالي، بنتيجة 3-2، مساء اليوم السبت 16-10-2021، على ملعب سان سيرو.

افتتح فيرونا التسجيل عن طريق لاعبه جيانلوكا كابراري في الدقيقة 7، ثم أحرز أنتونين باراك الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 24، ثم جاء جيرو ليحرز الهدف الأول لميلان في الدقيقة 59، ويسجل التعادل فرانك كيسيه عن طريق ركلة جزاء، وبهدف في مرماه يهدي كوراي جونتر الفوز لميلان لينتهي اللقاء 3-2.

ويكمل ميلان سلسلة اللاهزيمة هذا الموسم في الدوري الإيطالي، فاز في 7 مباريات وتعادل في واحدة.

بهذا الفوز يصعد الميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة مؤقتًا، وينتظر نتيجة مباراة نابولي وتورينو التي ستقام غدًا في السادسة مساءً، يذكر أن نابولي رصيده 21 نقطة، وهيلاس فيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

المصرى اليوم

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