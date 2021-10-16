البابا تواضروس الثاني يشهد ختام برنامج تدريبي لتنمية المهارات الشخصية في القيادة والإدارة

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شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الجلسة الختامية لبرنامج تنمية المهارات الشخصية في القيادة والإدارة للآباء الكهنة الجدد بكنائس قطاع وسط الأسكندرية والذي قدمه المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية.

واستمرت الدراسة لما يقرب من عام كامل بمشاركة عشرين كاهن من كهنة كنائس قطاع وسط الأسكندرية.

وعرض الآباء المتدربون في البرنامج أربعة مشروعات تخرج، تمت مناقشتها مع قداسة البابا.

وفي الختام منح قداسة البابا شهادات التخرج للآباء المتدربين في البرنامج.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، والأنبا بافلي قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون قطاع غرب، والأنبا هرمينا، قطاع شرق. والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية ومدير المعهد د.مجدي لطيف وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.