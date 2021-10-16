أخبار عاجلة

أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا -
فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب -
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو) -
انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو» -
أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو -
لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد -
بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة -
سامح حسين بواصل عروض «حلم جميل» على المسرح العائم -
شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا -
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مفتي الجمهورية يدين مقتل ديفيد أميس عضو مجلس العموم البريطاني على يد متطرف

Print
مفتي الجمهورية يدين مقتل ديفيد أميس عضو مجلس العموم البريطاني على يد متطرف مفتي الجمهورية يدين مقتل ديفيد أميس عضو مجلس العموم البريطاني على يد متطرف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- مقتل السير ديفيد أميس، عضو مجلس العموم البريطاني، الذي لقى مصرعه بطعنات على يد متطرف، أثناء الْتقائه ناخبين جنوب شرقي إنجلترا.

وأضاف المفتي -في بيان- أن التطرف لم يعد مقتصرًا على دولة بعينها، ولكنه أصبح داءً تعاني منه دول العالم كافة؛ مما يحتم علينا جميعًا أن نتعاون معًا على كافة المستويات من أجل القضاء على هذا الخطر الداهم الذي بات يهدد الجميع.


وأكد مفتي الجمهورية أن الأديان بريئة من الأفكار المتطرفة لأن جميعها يدعو إلى السلام والتراحم والمحبة، ولكن الأزمة تكمن دائمًا في التفسيرات المنحرفة والمغلوطة لبعض أتباع الأديان من غير المتخصصين، وليِّهم لعنق النصوص الدينية من أجل تحقيق أغراض سياسية وإضفاء الغطاء الشرعي عليها.


وقال المفتي مختتمًا بيانه: حذرنا مرارًا وتكرارًا من خطر جماعات الإسلام السياسي التي تنخر في أساس المجتمعات، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار من أجل مصلحتها السياسية، وهو ما يجب أن تواجهه الحكومات بقوة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا

أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا

فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب

فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو»

انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو»