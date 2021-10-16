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خروج الحالات المصابة بنزلة معوية من مستشفى بلبيس المركزي

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خروج الحالات المصابة بنزلة معوية من مستشفى بلبيس المركزي خروج الحالات المصابة بنزلة معوية من مستشفى بلبيس المركزي

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خرج جميع المصابين بحالات قيء وإسهال واشتباه نزلة معوية، من مستشفى بلبيس المركزي، بعد اسعافهم وتلقيهم العلاج اللازم.

كان مستشفى بلبيس المركزي استقبل 10 أشخاص بينهم أطفال، جميعهم مقيمين بإحدى قرى مركز بلبيس، مصابين بحالات قيء وإسهال واشتباه نزلة معوية .

وبالفحص وسؤال المصابين وذويهم ممن تم نقلهم إلى المستشفى، تبين تناول وجبة طعام عبارة عن سمك، وعلى الفور تم أخذ المسحات اللازمة وإرسالها إلى المعامل المركزية، وعمل الإسعافات اللازمة لهم بالمستشفى، وتم التصريح بخروجهم بعد استقرار حالتهم وتماثلهم للشفاء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق في ملابسات الواقعة.

المصرى اليوم

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