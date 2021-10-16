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استشاري: المرأة بعد الطلاق تعد فريسة سهلة (

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استشاري: المرأة بعد الطلاق تعد فريسة سهلة (فيديو استشاري: المرأة بعد الطلاق تعد فريسة سهلة (

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قال محمد القوصي، الباحث في علوم تطوير الذات، واستشاري العلاقات الإنسانية، إن عكس الحب اللا مبالاة، وليس الكره، لأن الكره مشاعر، ويحتوي على جزء كبير من التعلق، مشيرًا إلى أن المرأة بعد الطلاق قد تتعلق بأي شخص يشعرها بالاهتمام، لأن هذا قد يعوض فكرة الانفصال أو الطلاق.

وتابع «القوصي»، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك نوع من الرجال يبحث عن السيدات التي خرجت من علاقة فاشلة، لأن المرأة في هذه الفترة تعتبر فريسة سهلة لإعداد أي علاقة، معقبا: «في ستات كتير بتقع في العلاقة دي».

ولفت إلى أن 99% من الرجال الذي يرغبون في الزواج من امرأة مطلقة بشكل سريع، لديهم مشاكل أو عيوب، ولذلك يرغبون الزواج سريعًا، قبل اكتشاف المرأة هذه العيوب.

المصرى اليوم

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