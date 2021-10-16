"الداخلية" تستعرض التطور التقني في المملكة عبر جناح متكامل في جيتكس دبي

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تستعرض وزارة الداخلية التطور التقني الذي تشهده المملكة، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس بدبي، التي عنونت لها هذا العام

بـ"حلول تقنية لوطن آمن".

ويأتي ذلك عبر جناح متكامل، جهزته الوزارة، وتستعرض فيه الحلول التقنية والخدمات الجديدة التي أطلقتها الوزارة.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية فيديو عن الجناح، موجهة دعوة لزيارته خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري. (

#وزارة_الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس بدبي بـ"حلول تقنية لوطن آمن" .. نسعد بزيارتكم لجناح الوزارة خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.#جيتكس_2021 pic.twitter.com/QByuSA8nkE — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 16, 2021

وزارة الداخلية