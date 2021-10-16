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"الداخلية" تستعرض التطور التقني في المملكة عبر جناح متكامل في جيتكس دبي

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"الداخلية" تستعرض التطور التقني في المملكة عبر جناح متكامل في جيتكس دبي "الداخلية" تستعرض التطور التقني في المملكة عبر جناح متكامل في جيتكس دبي

تستعرض وزارة الداخلية التطور التقني الذي تشهده المملكة، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس بدبي، التي عنونت لها هذا العام
بـ"حلول تقنية لوطن آمن".

ويأتي ذلك عبر جناح متكامل، جهزته الوزارة، وتستعرض فيه الحلول التقنية والخدمات الجديدة التي أطلقتها الوزارة.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية عن الجناح، موجهة دعوة لزيارته خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري. (

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وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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