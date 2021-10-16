استشاري: خفض الوزن ممكن بدون حرمان

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن السمنة تحدث بسبب زيادة الشهية، وتناول الوجبات السريعة التي انتشرت مؤخرًا، خلاف شرب المياه الغازية، وعدم تناول المياه بالقدر الكافي.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن تناول البيستا يكون من خلال وضعه على كوب مياه، وتناول بعده 2 كوب مياه، والانتظار نصف ساعة قبل الأكل، لأنه يمتد داخل المعدة، ويؤدي إلى الشعور بالشبع، وبالتالي لا يتم تناول قدر كبير من الطعام.

وأشار إلى أن مريض السمنة من الممكن أن ينخفض وزنه بدون حرمان من خلال البيستا التي تقلل الشهية، ومع مرور الوقت تنكمش المعدة، وينخفض الوزن بالتدريج.