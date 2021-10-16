أخبار عاجلة

شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا -
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس -
منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر -
«صحة القاهرة» تضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية في صيدلية بـ«عين شمس» -
«الشيوخ» يبدا جلساته العامة غدًا.. ويناقش «تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية» -
صداقة لم يفصلها الموت.. فان ديزل يؤدي دور صديقه الراحل بول ووكر في حفل زفاف ابنته -
أبرزها تساقط الشعر وورم بالقدمين.. علامات للإصابة بـ«كورونا» تظهر على الجلد -
عودة بانون وأفشة و«الحاوي».. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني -
مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد -
"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري: خفض الوزن ممكن بدون حرمان

Print
استشاري: خفض الوزن ممكن بدون حرمان استشاري: خفض الوزن ممكن بدون حرمان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن السمنة تحدث بسبب زيادة الشهية، وتناول الوجبات السريعة التي انتشرت مؤخرًا، خلاف شرب المياه الغازية، وعدم تناول المياه بالقدر الكافي.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن تناول البيستا يكون من خلال وضعه على كوب مياه، وتناول بعده 2 كوب مياه، والانتظار نصف ساعة قبل الأكل، لأنه يمتد داخل المعدة، ويؤدي إلى الشعور بالشبع، وبالتالي لا يتم تناول قدر كبير من الطعام.

وأشار إلى أن مريض السمنة من الممكن أن ينخفض وزنه بدون حرمان من خلال البيستا التي تقلل الشهية، ومع مرور الوقت تنكمش المعدة، وينخفض الوزن بالتدريج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صحة القاهرة» تضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية في صيدلية بـ«عين شمس»

«صحة القاهرة» تضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية في صيدلية بـ«عين شمس»

«الشيوخ» يبدا جلساته العامة غدًا.. ويناقش «تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية»

«الشيوخ» يبدا جلساته العامة غدًا.. ويناقش «تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية»

صداقة لم يفصلها الموت.. فان ديزل يؤدي دور صديقه الراحل بول ووكر في حفل زفاف ابنته

صداقة لم يفصلها الموت.. فان ديزل يؤدي دور صديقه الراحل بول ووكر في حفل زفاف ابنته

أبرزها تساقط الشعر وورم بالقدمين.. علامات للإصابة بـ«كورونا» تظهر على الجلد

أبرزها تساقط الشعر وورم بالقدمين.. علامات للإصابة بـ«كورونا» تظهر على الجلد