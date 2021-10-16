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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و٦١١ ألفًا و٩٠ جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على المحافظات، مضيفا أن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز ال14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

ورحب السفير الأمريكي جوناثان كوهين بوصول الشحنة الثانية من لقاحات كورونا من شركة فايزر إلى القاهرة. وتعد الـ 1.6 مليون جرعة الإضافية من شركة فايزر جزءا من تبرع يصل إلى 500 مليون جرعة من الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الأفريقي من خلال مبادرة كوفاكس.

ذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة: «إنه أثناء مراسم وصول الشحنة، التي حضرها أيضًا الشركاء من شركة فايزر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، قال السفير الأمريكي: إنني مسرور للغاية بالاحتفال بوصول شحنة اللقاحات، وهي ثاني تبرع مباشر بـ 1.6 مليون جرعة من شركة فايزر من شعب الولايات المتحدة لشعب مصر. وهذا جزء من أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح من شركة فايزر ترسلها الولايات المتحدة إلى مصر».

وأضاف كوهين: «تعمل حكوماتنا وشعبينا جنبًا إلى جنب، كل يوم، لمكافحة فيروس كورونا، حيث أن التبرع باللقاحات اليوم يؤكد على التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.»

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر قائلة: «إن وصول الشحنة الثانية من لقاحات كوفيد-19 من شركة فايزر من الولايات المتحدة إلى مصر تمثّل خطوة أخرى للتضامن والتعاون نحو الهدف الخاص بالوصول بنسبة التلقيح إلى 40٪ والمساعدة في تلقيح السكان الأكثر عرضة للخطر، وبشكل خاص العاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الصحي. منظمة الصحة العالمية ممتنة للغاية لسخاء الولايات المتحدة الذي سيساهم في معالجة عدم المساواة في توفير اللقاحات».

وقال ممثل اليونيسيف في مصر جيرمي هوبكنز: «تعد سلسلة التبريد التي يمكن الوثوق بها ضرورية للحفاظ على فعالية اللقاحات. وقد شجّع توفير لقاحات فايزر وتسليمها العديد من البلدان بما في ذلك مصر على تحديث معدات سلسلة التبريد لمواكبة التكنولوجيا الجديدة التي تتطلب ظروفًا شديدة البرودة. نجحنا حتى الآن في تسليم وتركيب 20 وحدة تبريد بدرجات حرارة منخفضة جدًا في 6 محافظات في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: «يسعدنا في اليونيسيف أن ندعم مصر في هذا التحديث ونود أن نتقدم بالشكر إلى الجهات المانحة لمبادرة كوفاكس الذين جعلوا ذلك ممكناً، بحيث يمكن توصيل المزيد من اللقاحات مع الحفاظ على فعاليتها لحماية الناس في مصر من كوفيد-19 والحفاظ على سلامتهم».

ذكر البيان «أن تعاون الولايات المتحدة مع مصر في مكافحة الوباء واسع النطاق. ففي بداية الوباء، أرسلت مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة. ثم قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 18 مليون شخص بالدعم الصحي والاقتصادي المطلوب. وتقوم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تتبع الجائحة ومقاومتها، وتقديم المساعدة الغذائية للأسر المتضررة من الوباء، ودعم الشركات الصغيرة.

وفي هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة الأمريكية عن مساعدة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لمصر لدعم العاملين في المجال الصحي لتقديم اللقاحات وتعزيز سلسلة إمدادات اللقاحات. وهذا الدعم تم بنائه على أكثر من مليار دولار استثمرتها الولايات المتحدة على مدار الأربعين عامًا الماضية لتحسين صحة جميع المصريين.

يذكر أنه تم استقبال الشحنة الأولى من لقاحات فايزر بإجمالي مليون و612 ألفًا و260 جرعة، في سبتمبر الماضي، ضمن سلسلة شحنات من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة «فايزر» مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر.