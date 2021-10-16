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تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر

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تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر

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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه غير راض عن نتيجة مباراة ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق ملف المباراة للتركيز في لقاء العودة بالقاهرة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «كنت أتمنى أن تكون النتيجة أفضل، ولكن في النهاية سنتعامل مع نتيجة مباراة اليوم».

وأضاف: «إن الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته في مباراة اليوم، ولكنه لن يتحدث عنها وسيكون تركيزه على الأمور الإيجابية فقط».

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم أداءً دفاعيًّا جيدًا في معظم فترات المباراة حتى استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف: «نجحنا اليوم في تسجيل هدف مبكر ولكن استقبلنا هدفًا في نهاية المباراة وخرجنا بالتعادل».

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعادل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، مع الحرس الوطني بطل النيجر، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

المصرى اليوم

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