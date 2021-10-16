أخبار عاجلة

عودة بانون وأفشة و«الحاوي».. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني -
مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد -
"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان" -
السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء" -
وزارة الثقافة ترسم البهجة على وجوه أهالينا في قرى بني سويف -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بقصر الاتحادية -
الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب -
غادة إبراهيم تتصدى للتنمر في أحدث أفلامها «راضي» -
لاستقبال مليون و200 ألف زائر في كأس العالم.. قطر تلجأ للقوراب وقرى ذات طابع صحراوى -
رئيسة الحكومة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

عودة كاملة للمسجد الحرام

Print
عودة كاملة للمسجد الحرام عودة كاملة للمسجد الحرام
أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية فيما يخص صدور الموافقة الكريمة، على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية، اللازمة لمنع تفشي المستجد، وذلك من اليوم الأحد.

وأكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أن الرئاسة بمختلف وكالاتها في المسجد الحرام، جندت كامل طاقاتها البشرية والآلية، لتنفيذ خطة العودة الكاملة من خلال منظومة متكاملة من الإمكانيات والخدمات، التي تسخرها للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية وآمنة ومطمئنة.

ونوَّه بضرورة التقيد والالتزام من جميع القاصدين، بما ورد في بيان وزارة الداخلية من تعليمات، من خلال الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة، من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية «اعتمرنا، توكلنا». وشدد على عموم العاملين بالمسجد الحرام، بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات، الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد وإنفاذها، لضمان سلامة الجميع.

كما أعلن وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، أن وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، والإدارات التابعة لها سَخرت خدماتها وكافة طاقاتها البشرية، في استقبال المعتمرين والمصلين، بخدمات نوعية في المحور التوجيهي والإرشادي، وأيضاً على المستوى التنظيمي.

وقال سخرت الوكالة في منظومة خدمات إرشاد السائلين، 34 من الدعاة موزعين على مدار الساعة، يعتزون بتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفدين يومياً، ويتطلعون جميعهم إلى تقديم أي معلومات إرشادية، تساهم في سلامة المنهج عند أداء النُسك والعبادات داخل المسجد الحرام، ويرافقهم عدد من منسوبي إدارة التوجيه والإرشاد، باللغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين، لترجمة الفتوى بمختلف اللغات عند الحاجة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

المترو والسكة الحديد يواصلان تطهير القطارات ضد فيروس كورونا

المترو والسكة الحديد يواصلان تطهير القطارات ضد فيروس كورونا

«مترو الأنفاق»: تطعيم 3105 عاملين بالشركة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

«مترو الأنفاق»: تطعيم 3105 عاملين بالشركة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا