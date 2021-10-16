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مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

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مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة" مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بإصابات بالغة إثر وقوع حادث تصادم اليوم في الحجرة.

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم السبت مفاده وقوع حادث تصادم في الحجرة، تحديدًا الجرين بجوار مسجد الحريقة.

وأضاف أنه تم على الفور توجيه فرقة إسعافية، وعند وصول الفرقة ومسح الموقع؛ اتضح وجود ثلاث إصابات وبالكشف عليها، اتضح وجود إصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًا ونقلها لمستشفى قلوة العام.

وأفاد "الزهراني" بوجود حالتي وفاة بالموقع، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والشفاء للمصاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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