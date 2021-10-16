أخبار عاجلة

مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد -
"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان" -
السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء" -
وزارة الثقافة ترسم البهجة على وجوه أهالينا في قرى بني سويف -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بقصر الاتحادية -
الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب -
غادة إبراهيم تتصدى للتنمر في أحدث أفلامها «راضي» -
لاستقبال مليون و200 ألف زائر في كأس العالم.. قطر تلجأ للقوراب وقرى ذات طابع صحراوى -
رئيسة الحكومة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية -
"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين

Print
في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين
بدأ العاملون في الحرم المكي بإزالة ملصقات التباعد استعداد لاستقبال المعتمرين والمصلين وذلك بكامل الطاقة الاستيعابية وذلك بدءا من يوم غد الأحد أي بعد ساعات قليلة من الآن.

ويمثل ذلك لحظة تاريخية حيث أثرت جائحة كورونا منذ بداية 2020 على العمرة والحج وزيارة المسجد النبوي الأمر الذي دفع إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى حماية زوار البيت الحرام والحرم النبوي من تفشي المستجد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس عن السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

كما تم الإعلان عن السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
رئيسة الحكومة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية

رئيسة الحكومة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية

رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة

رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة

«إعلامي الوزراء السوداني» ينفي موافقة «حمدوك» على حل الحكومة السودانية

«إعلامي الوزراء السوداني» ينفي موافقة «حمدوك» على حل الحكومة السودانية

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا