ليفربول يُريد تدعيم صفوفه بنجم ريال مدريد

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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول يخطط لانتقال لاعب خط وسط ريال مدريد توني كروس إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية مع نهاية الموسم.

يُقال إن لوس بلانكوس يتطلع إلى بيع بعض اللاعبين أصحاب المرتبات الضخمة خلال الفترة القادمة من أجل ترشيد النفقات.

وفقًا لصحيفة «ميرور»، يُعتقد أن مدرب ليفربول يورجن كلوب من أشد المعجبين بتوني كروس، حيث أشارت التقارير إلى أن كروس يمكن أن يكون متاحًا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني فقط.

ومن المقرر أن ينتهي عقد لاعب خط الوسط صاحب الـ 31 عامًا الحالي مع ريال مدريد في عام 2023.

انضم توني كروس إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونيخ في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو في عام 2014. تطور الألماني ليُصبح واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم خلال فترة وجوده مع العملاق المدريدي.

ساعد كروس ريال مدريد في الفوز بلقبين في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده في النادي. لقد شكل شراكة هائلة في خط الوسط مع لوكا مودريتش وكاسيميرو.

تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا من رين هذا الصيف، وقد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بانتقال بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وأوريلين تشواميني لاعب موناكو.

ليفربول حريص على التعاقد مع توني كروس. يُعتقد أن يورجن كلوب من أشد المعجبين بالفائز بكأس العالم 2014. يستعد الريدز أيضًا لرحيل الثنائي المُحتمل أليكس تشامبرلين ونابي كيتا، حيث تم ربط الثنائي بشكل كبير بالابتعاد عن الأنفيلد.