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تنظم الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري وتحت رعاية الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عدة لقاءات توعوية على مدار يومي 17 و18 من الشهر الجاري، بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية وفرع ثقافة اسيوط وفرع ثقافة كفر الشيخ.

من المقرر أن تتم لقاءات أسيوط على مدار يومين، بالارشاد الزراعي بريفا ومساءا بمركز شباب النجيلة، أما يوم 18 بمركز الطفل والشباب بأسيوط الجديدة صباحا وبجمعية أحمد بهاء الدين بصدفا مساءا، سيحاضر في هذه اللقاءات كلا من الاستاذة حنان فؤاد والاستاذ أحمد عبدالباسط من الادارة المركزية للتوعية والارشاد المائي بوزارة الري والموارد المائية.

أما اللقاء الخاص بفرع ثقافة كفر الشيخ سيتم بقصر ثقافة الحامول صباح 17 من اكتوبر الحالي، ويحاضر بها د. محمد يوسف من إدارة التوعية والارشاد المائي.

وذلك ضمن توجهات الدولة للتوعية بأهمية التغلب على أزمة المياة التي تتعرض لها البلاد وكيفية مواجهة هذه الأزمة ومحاولة الحفاظ على حصة المياة المصرية دون إسرافها والمساس بها.