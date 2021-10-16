مدمرة «البرز» تتصدى لهجوم القراصنة في خليج عدن

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تدخلت البحرية الإيرانية للتصدي لقراصنة، هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني إن قراصنة على متن خمسة زوارق هاجموا ناقلة، لكنهم فروا بعد تعرضهم لوابل من نيران البحرية الإيرانية.

في حين أفادت قناة الخبر الإيرانية، بأن مدمرة «البرز» التابعة للقوات البحرية الإيرانية، استطاعت أن تؤمن النجاة لناقلة نفط إيرانية من هجوم للقراصنة في خليج عدن.

وأشارت القناة إلى أن «خمسة زوارق سريعة حاولت الهجوم على ناقلة النفط للاستيلاء عليها.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن القناة قولها إن «الزوارق التي كانت مجهزة بأسلحة وعتاد، وكان على متنها عدد كبير من القراصنة، فروا بعد تبادل إطلاق النار مع المدمرة الإيرانية»البرز«، والتي تتولى الحفاظ على أمن السفن الإيرانية في هذه المنطقة من المياه الدولية منذ نحو شهرين.

يذكر أن البحرية الإيرانية وسعت نطاق انتشارها في الأعوام الماضية، ونشرت سفنا في المحيط الهندي وخليج عدن لحماية سفنها من هجمات القراصنة الصوماليين.