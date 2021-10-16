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الجمعة.. ثنائي العود على مسرح قبة الغوري

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الجمعة.. ثنائي العود على مسرح قبة الغوري الجمعة.. ثنائي العود على مسرح قبة الغوري

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يقدم ثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف، حفل في الثامنة، مساء الجمعة، على مسرح قبة الغوري. يقدم الثنائي برنامج فني مميز يتنوع بين اعمالهم الخاصة وباقة مختارة من تراث الموسيقي العربية هي انا قلبي دليلي، بعيد عنك، حب ايه، انساك، قطار العرب، حياة، اه دا اللي صار ،الحلوه دي، بنت الشلبيه ،الليله يا سمرا ،حياه، رحالة السلام كما يتشاركان الثنائي في العزف على الة عود واحدة بمقطوعة تحت عنوان لونجا رياض.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبدالحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب )، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا )، مهرجان العود الدولى الذي اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية.

المصرى اليوم

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