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أعلن السفير هشام بدر، سفير مصر في روما ومندوب مصر الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة، أن مصر اُنتخبت يوم ١٤ أكتوبر الجاري عضواً في هيئة مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي بمنظمة الأغذية والزراعة في روما، والتي تُعد واحدة من أهم اللجان العاملة في المنظمة وتتولى من ضمن مهامها متابعة مخرجات قمة نظم الغذاء التي عقدت في نيويورك في سبتمبر الماضي.

وقال السفير هشام بدر في تصريحات صحفية اليوم إن هيئة مكتب اللجنة تضم 12 عضواً، وتعد مسئولة عن تسيير أعمال اللجنة خلال الفترات البينية لانعقاد دوراتها، مضيفًا أن السفارة في روما قامت باتصالات مُكثفة خلال الفترة الماضية لتأمين حصول مصر على مقعد بهيئة المكتب خلال العامين المقبلين.