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المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات الزمالك وأرسنال وفيتا كلوب
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
وظائف شاغرة في السعودية للجنسين في وزارة البيئة والمياه والزراعة
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 6 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:23 صباحاً
«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة»
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:54 صباحاً
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:54 صباحاً
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:41 صباحاً
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل إلى سوتشي للقاء الرئيس بوتين
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:41 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سيارة نيسان الكهربائية في إكسبو دبي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 16 أكتوبر 2021 12:34 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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