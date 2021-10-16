قنصل إيطاليا يعتذر أمام ضريح «عمر المختار» في ليبيا.. ماذا قال؟

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قام القنصل العام لإيطاليا كارلو باتوري بزيارة إلى ضريح شيخ المجاهدين الليبيين عمر المختار في بنغازي، الجمعة.

وكشف القنصل الإيطالي عن أنها المرة الأولى التي يزور فيها ضريح عمر المختار، وقال: «تعتريني عاطفة جياشة في هذه اللحظة».

وقدم باتوري «عميق احترامه» إلى أسرة عمر المختار وأولاده وأحفاده وخلفه، «وإلى أولاد وأحفاد وخلف رفاقه في السلاح الذين قتلوا أو اضطهدوا هم أيضا مثله، خلال الاحتلال الإيطالي لليبيا»، بحسب تعبيره.

القنصل الايطالي يزور ضريح شيخ الشهداء عمر المختار

وقال: «تعتريني مشاعر الرأفة الإنسانية، عندما يحضرني مدى الحزن المرير الذي اضطروا إلى تحمله في حياتهم. وأنا كإنسان، أستشعر في هذه اللحظة آلام الضحايا وآلام أقاربهم، ثم ينتقل تفكيري إلى التاريخ الذي مضى، إلى الاحتلال الإيطالي لهذه الأرض الذي بدأ هنا في بنغازي بالتحديد قبل 110 سنوات، يوم 15 أكتوبر1911م».

وأضاف: «لقد أعرب خلال السنوات الماضية الكثير من القادة المهمين في بلادي عن أسفهم نيابة عن الشعب الإيطالي، وعن المؤسسات الرسمية الإيطالية للمعاناة الكبيرة التي سببت للشعب الليبي نتيجة الاستعمار، وبصفتي مسؤولاً في الدولة الإيطالية، التي أتشرف بالانتماء إليها، أجدد أنا أيضاً وبصدق في هذا اليوم التعبير عن هذا الأسف».

القنصل الايطالي يزور ضريح شيخ الشهداء عمر المختار

وتابع القنصل الإيطالي: «للأسف إن التاريخ – سواء ذلك الذي نفتخر به أو ذلك الذي لا يستحق الثناء – لا يمكن إعادة كتابتهما؛ ولكن عوضاً عن ذلك، يمكن محاولة كتابة المستقبل ولعل مهمة عملي في أرض برقة الخلابة هي شاهد أيضاً على الرغبة الإيطالية في أن نبني مع ليبيا مستقبلاً من الازدهار والتنمية لأبنائنا، وذلك بالتنفيذ الكامل لمعاهدة الصداقة التاريخية الموقعة بين البلدين في عام 2008م، بهذه المدينة، وعلى بعد بضع مئات من الأمتار من هذا المكان».

وقال: «أود أن أختتم كلمتي بتذكر عبارة شهيرة قالها عمر المختار قبل لحظات من الصعود إلى حبل المشنقة: “أنا على يقين من أن حياتي ستكون، أطول من حياة من شنقني”، وفعلاً فإن ما قاله قد تحقق، فبعد مضي السنوات العديدة على وفاته، لايزال أسد الصحراء حياً في ذاكرة كل ليبي، شاباً كان أم مسناً، فقيراً أم غنياً، برقاوياً أو طرابلسياً أو من فزان».

القنصل الايطالي يزور ضريح شيخ الشهداء عمر المختار

واختتم حديثه قائلا: «يبقي عمر المختار رمزاً لفخر الأمة، ورمزاً لوحدة، واستقلال، وحرية ليبيا. وبتكريمه في هذا المكان، فإنني لعلى ثقة بأن ليبيا اليوم وغداً ستسير على خطى بطلها، وترسخ نفسها في العالم كدولة موحدة، فخورة بحريتها وباستقلالها على الدوام. شكراً لكم».