إقبال متوسط علي انتخابات نادي الغردقة الرياضي

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انطلقت انتخابات مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي، صباح اليوم السبت، لإنتخاب مجلس إدارة لفترة جديدة لمدة ٤ سنوات قادمة تحت إشراف قضائي وسط إجراءات احترازية ووقائية ويتولي المقدم عصام عتيق مسؤولية الإمني.

وشهدت الانتخابات إقبال متوسط عقب فتح باب التصويت بينما تواجد عدد كبير من المرشحين منذ الصباح الباكر وعدد من مؤيديهم ويبلغ من له حق التصويت 354‪0 عضو وهو إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية.

ومن جانبه أشار فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن إنتخابات نادى الغردقة تحت إشراف قضائي كامل طبقآ للوائح والقوانين، مؤكدا في تصريحات صحفية أن إدارة الهيئات بالشباب والرياضة ستتابع الانتخابات على مدار الساعة من إدارة الهيئات بالمديرية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ويخوض إنتخابات نادى الغردقة مرشحان على مقعد الرئاسة ومرشحان على مقعد النائب ومرشحان على مقعد امين الصندوق وعشرة مرشحين فوق السن على خمسة مقاعد وأربعة تحت السن لانتخاب عضوين.