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تصل للحبس.. تعرف على عقوبة بيع المنتجات المقلدة وفقا للقانون

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تصل للحبس.. تعرف على عقوبة بيع المنتجات المقلدة وفقا للقانون تصل للحبس.. تعرف على عقوبة بيع المنتجات المقلدة وفقا للقانون

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نص قانون حماية الملكية الفكرية، على عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في الحالات التالية:

1 – كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع، أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 – كل من باع أو عرض للبيع، أو للتداول، أو استورد، أو حاز بقصد الاتجار، منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع، أو نموذج المنفعة صادرة عنها، أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية العربية.

3 -كل من وضع بغير حق على المنتجات، أو الإعلانات، أو العلامات التجارية، أو أدوات التعبئة، أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع، أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العودة لنفس السلوك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المصرى اليوم

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