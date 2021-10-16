مدير إدارة الطب العلاجي بالإسماعيلية يتفقد مستشفى القصاصين المركزي

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فاجأ الدكتور مينا حليم مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية صحة الإسماعيلية، مستشفي القصاصين المركزي، بعد توليه مهام منصبه الجديد، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل، وتوفير المستلزمات الطبية، والاستماع للمترددين على المستشفي، وتقديم خدمات طبية أفضل ومتميزة للمرضى.

وقال الدكتور مينا حليم، إن تلك الجولات المفاجئة مستمرة، وتأتي للتأكد من انتظام سير العمل في المراكز الطبية، والمستشفيات المركزية المتواجدة خارج مدينة الإسماعيلية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المؤداة للمترددين على تلك المراكز الطبية والمستشفيات المركزية، لافتا إنه تم إعداد عدة فرق من الإدارات المختلفة بمديرية الصحة على أعلى مستوى للمرور ومتابعة انتظام العمل، لافتا عدم التهاون مع أي مقصر في عمله اتجاه المريض.

وأضاف مدير إدارة الطب العلاجي بالإسماعيلية، أنه تم التأكد من توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين في جميع ألأقسام بالمستشفيات المركزية، بالإضافة إلى الأقسام المعاونة، والأشعة، والمعامل للعمل بكفاءة.

من جانبه أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مستشفيات الإسماعيلية تشهد طفرة على كل المستويات، ومنها رفع كفاءة وتجهيز كل الأقسام لاستقبال جميع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى تضافر كل الجهود من جانب الأطباء وأطقم التمريض والعاملين من أجل التخفيف عن المرضى

وشدد الدكتور على حطب، على جميع الأطباء، والممرضين، والعاملين بالمستشفيات الالتزام بحسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، ومتابعته بصفة دورية لسير وانتظام العمل في المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها للمرضى والمترددين على تلك المنشآت الطبية.