الصيرفي رئيسا لنادي بيلا الرياضي

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي بيلا الرياضي بمحافظة كفرالشيخ، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، النتيجة النهائية للانتخابات التي جرت بالنادي أمس الجمعة، بفوز جمال حامد محمود الصيرفي، بمنصب رئيس مجلس الإدارة حتى 2025، بعد حصوله على 1000 صوت.

وحسم محمد عبدالرؤف محمد إبراهيم شاهين، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصوله على 957 صوتًا، فيما فاز أشرف السيد المندوه محمد ضبعون، بمنصب أمين الصندوق، عقب إجراء اللجنة القضائية قرعة بينه وبين منافسه حسام عبدالرحمن عبدالحميد النشيلي، لحصول كل منهما على 953 صوتًا.

وفاز بمقاعد أعضاء مجلس الإدارة فوق السن، كل من: أحمد عبدالحليم عبدالحميد البيومي وشهرته «حمادة البيومي»، بألف و654 صوتًا، ومحمد سعد السيد، بألف و652 صوتًا، وباسم محمد على عامر وشهرته «باسم القط عامر»، بألف و484 صوتًا، وياسر غريب كمال المغازي وشهرته «ياسر الشرقاوي»، بألف و417 صوتًا، وجابر حسين أحمد يوسف وشهرته «جابر البحار»، بألف و192 صوتًا، فيما فاز بمقاعد أعضاء المجلس تحت السن، إسلام كامل المغازي عامر وشهرته «إسلام ريعو»، بحصوله على ألف و444 صوتًا، ومحمد محمود عبدالعزيز فودة، بحصوله على ألف و1418 صوتًا.

وبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور 3353 عضوا، وإجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 2307 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 1906 صوتا، وإجمالي عدد الباطلة 401 صوتا، بعد عملية الفرز واعلان نتيجة الانتخابات.

وتنافس في الانتخابات 16 مرشحًا منهم 2 على منصب الرئيس، و2 على منصب النائب و2 على منصب أمين الصندوق، و7 مرشحين على منصب عضو المجلس فوق 35 سنة لاختيار 5 فقط، و3 مرشحين على منصب عضو المجلس تحت 35 سنة لاختيار مرشحين إثنين فقط.

وشارك في الإشراف على الانتخابات 7 مستشارين على 6 لجان فرعية، وتحت إشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيح، وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأجريت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قوات الشرطة في تأمين الناخبين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير اللجان ومراعاة التباعد الاجتماعي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.