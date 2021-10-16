اليوم.. أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل عمته وابنتها فى منطقة 15 مايو

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عامل قتل عمته وابنتها عمدا في منطقة 15 مايو.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

كانت النيابة احالت المتهم أحمد رضا عامل «37 سنه» إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد، وكشفت التحقيقات أن المتهم توجه إلى عمته ليله عيد الفطر المبارك وطلب منها المبيت عندها، وفى منتصف الليل استغل استغراق ابنه عمته في النوم وظل يعبث في ممتلكاتها فاستيظت فوجدته يشرع في السرقة ونهرته فجال بذهنه فكرة الخلاص منها ونفاذا لما وغر في صدره وراجحه عقله من نية خبيثة سولت له نفسه استل سلاح ابيض «سكين» وطعن المجنى عليها به فاستقر في مواضع قاتلة متعددة بجسدها قاصد قتلها كما قتل عمته حال دلوفها لغرفة ابنتها حالة استغائثتها فطعنها بذات السلاح طعته استقرت في صدرها وسرقة هاتفين محمولين ومبلغ مالى وحقيبة يد وفر هاربا.

وقالت الشاهدة الأولى انها حال تواجدها رفقة المجنى عليهما فوجئوا بالمتهم يحضر اليهما ويبدى رغبته في المبيت وغادرتهما متوجه إلى منزلها وفى اليوم التالى اتصلت بهما لتهنئتهما بحلول عيد الفطر المبارك وتبين لها ان هاتفهما مغلق عادوت الاتصال دون جدوى فاتصلت بالمتهم لعلمها بمبيته معهما فاخبرها بانه غادرهما فتوجهت اليهما وطرقت على الباب دون جدوى فدلفت باب الشقة وتبين لها انبعاث رائحة كريهة ووجدت ابنته خالتها متوفية على السرير ومدرجة في دمائها وخالتها ساقطة أرضا فاتصلت بالمتهم فاجابها متلعثما في العبارات ثم اغلق الهاتف.