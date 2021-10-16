براءة 5 متهمين في قضية «عنتيل الصعيد» بالمنيا

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أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما ببراءة 5 متهمين، من الاتهامات المنسوبة إليهم في قضية، «عنتيل الصعيد»، بقيامهم بإذاعة فيديوهات إباحية فاضحة خاصة بالمجني عليه، تحصل عنها أحد المتهمين الخمسة، من الحاسوب النقالي، وتهديده بنشرها، في حالة عدم سدادة مبلغ 4 ملايين جنيه، وقاموا بإنشاء وإدارة حساب خاص باسم «فضائح بني مزار» على موقع التواصل الاجتماعي ونشرها، كما ورد بقرار الإحالة.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عز، وأحمد صالح، وأمانة سر محمد مصطفي هارون، وأحمد سمير، وأصدرت حكمها ببراءة المتهمين، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع التي كشفت عن براءتهم.

قدم روماني جورج جلفا، محامي المتهم الثاني مستندات تكشف ان المتهم خادم بإبراشية بني مزار، وتدخل لحل المشكلة دون الابتزاز.

ودفع هشام السمسطاوي، المحامي، عن بعض المتهمين بأدلة البراءة عن الاتهامات الموجهة بقرار الإحالة.

كان المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 22917 لسنة2021 جنايات بني مزار، والمقيدة برقم 816 لسنة، 2021، شمال المنيا، لقيامهم بإذاعة فيديوهات إباحية فاضحة – خاصة بالمجني عليه تحصل عليها المتهم الأول خلسة من الحاسوب النقالي، وتهديده بنشرها، في حالة عدم سدادة مبلغ 4 ملايين جنيه، وقاموا بإنشاء وإدارة حساب خاص باسم فضائح بني مزار على موقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجريمة محل الوصف بالتحقيقات، ووجهت النيابة أيضا للمتهمين تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة، بالمجني علية سالف الذكر، بأن نشروا صور محل الوصف الأول، والخادشة للحياة، على الصفحة المذكورة بلا تمييز على النحو المبين بالتحقيقات.