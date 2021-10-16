إحباط تهريب دقيق مدعم ومستودعات مخالفة..تموين الإسكندرية تفاجئ 8 إدارات وتحرر 416 محضرًا

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قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الاسكندرية، إن المديرية تواصل حملاتها لحماية المواطنين من التلاعب، وضبط المنظمة التموينية وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، شملت المخابز البلدية والمحال بـ8 إدارات فرعية وتم تحرير 416 محضرا.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة أسفرت عن تحرير 81 محضرا شملت ٦٨ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاصر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضران لمنشآت بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 69 محضرا شملت ١٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بأحد المخابز، ومحضر تجميع عدد ١١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، ومحضر لبقال تموين مخالف، و١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١١ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٤ محاضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق، و٦ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 72 محضرا شملت ٣٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢١ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٨ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 59 محضرا شملت ٢٩ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١٥ محضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٦ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 26 محضرا شملت ١٨ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 50 محضرا تنوعت بين ٢٤ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١٤ محضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، ومحضران أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 23 محضرا شملت ٥ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر استخدام أسطوانة بوتاجاز فى أغراض تجارية، ومحضر لمنشأة بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين الجمرك وغرب حررت الحملة 36 محضرا شملت ١٦ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٤ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.