الحيزان عن طقس السبت: معتدل فجرًا ومائل للبرودة شمالًا

★ ★ ★ ★ ★

قال: غطاء سحابي متوسط يتشكل بعد الظهيرة جنوب منطقة تبوك

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، حالة الطقس اليوم السبت، الطقس معتدل فجرًا ومائل للبرودة شمال المملكة، وحار في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: إن الرياح متوسطة بشكل عام تنشط بعد الظهيرة على شمال المنطقة الشرقية والرياض والغربية وشرق وغرب المرتفعات.

وتابع: غطاء سحابي متوسط يتشكّل بعد الظهيرة جنوب منطقة تبوك وشمال وشمال غرب منطقة المدينة المنورة، وتوقعات محتملة بأمطار متفرّقة وخفيفة على مرتفعات جازان.

وأردف: يتوقع هطول زخات متفرقة على مرتفعات جازان واليمن الغربية.