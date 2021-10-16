أخبار عاجلة

«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة» -
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع -
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول -
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل إلى سوتشي للقاء الرئيس بوتين -
رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية يزور «الإسكندرية» لتعزيز التعاون المشترك (صور) -
أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحيزان عن طقس السبت: معتدل فجرًا ومائل للبرودة شمالًا

Print
الحيزان عن طقس السبت: معتدل فجرًا ومائل للبرودة شمالًا الحيزان عن طقس السبت: معتدل فجرًا ومائل للبرودة شمالًا
قال: غطاء سحابي متوسط يتشكل بعد الظهيرة جنوب منطقة تبوك

الحيزان عن طقس السبت: معتدل فجرًا ومائل للبرودة شمالًا

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، حالة الطقس اليوم السبت، الطقس معتدل فجرًا ومائل للبرودة شمال المملكة، وحار في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: إن الرياح متوسطة بشكل عام تنشط بعد الظهيرة على شمال المنطقة الشرقية والرياض والغربية وشرق وغرب المرتفعات.

وتابع: غطاء سحابي متوسط يتشكّل بعد الظهيرة جنوب منطقة تبوك وشمال وشمال غرب منطقة المدينة المنورة، وتوقعات محتملة بأمطار متفرّقة وخفيفة على مرتفعات جازان.

وأردف: يتوقع هطول زخات متفرقة على مرتفعات جازان واليمن الغربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة

القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها