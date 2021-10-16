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«أطباء الأسنان» تطالب أعضاءها وشركات المستلزمات باللجوء لـ«فض المنازعات» لحل المشكلات

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«أطباء الأسنان» تطالب أعضاءها وشركات المستلزمات باللجوء لـ«فض المنازعات» لحل المشكلات «أطباء الأسنان» تطالب أعضاءها وشركات المستلزمات باللجوء لـ«فض المنازعات» لحل المشكلات

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان، عن نجاح لجنة فض المنازعات، بالنقابة العامة، في حل العديد من الخلافات التي نشبت بين بعض أطباء الأسنان، وبعض الشركات العاملة في مجال مستلزمات طب الأسنان، والتي نتجت عن سوء فهم من الطرفين.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي لها، أن اللجنة استمعت إلى جميع الأطراف المتنازعة، وسعت جاهدة لتقريب وجهات النظر، ووأد الخلاف، والحفاظ على حق جميع الأطراف، والتي أثمرت جميع الجهود لحلول إيجابية مرضية لكل الأطراف.

وأضاف البيان: «وانعقدت اللجنة برئاسة الدكتور مجدي بيومي، وكيل النقابة، وعضوية الدكتور محمد خطاب، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، والدكتور أشرف الورداني، رئيس جمعية مستوردي مستلزمات طب الأسنان».

وتابع: «وتطالب النقابة الأطباء والشركات، اللجوء إلى اللجنة حال نشوب أي خلاف لتقريب وجهات النظر، والمحافظة على الروح الطيبة بين أطباء الأسنان، والشركات العاملة، ووحدة الصف داخل قطاع طب الأسنان، بدلاً من اللجوء لأي وسائل أخرى من شأنها تأجيج الخلاف والمشاحنة بين الطرفين».

واختتم: «وتؤكد نقابة أطباء الأسنان على دور الشركات العاملة في القطاع وأهميتها في تكميل مهام الأطباء وأنها جزء لا يتجزأ من قطاع طب الأسنان الذي ينبني عليه عامل كبير من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين».

المصرى اليوم

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