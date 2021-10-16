مجلس «أطباء الأسنان» يلتقي مع أعضاء «الشرقية» ورئيس جامعة الزقازيق

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان، عن انعقاد الاجتماع النقابي، في محافظة الشرقية، بحضور الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وبحضور الدكتور خالد عامر، نقيب أطباء أسنان الشرقية، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وما يقرب من مائتي طبيب من أعضاء نقابة الشرقية.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن أطباء الأسنان طرحوا في لقاء مطول استمر لأكثر من ثلاث ساعات، أكثر الملفات التي تخص أوضاعهم داخل محافظة الشرقية، وتناقشوا مع أعضاء مجلس النقابة العامة في حلها.

وأضاف البيان: «والتقى المجلس مع الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق ضمن جدول أعمال اليوم، وأعرب أعضاء مجلس النقابة العامة عن سعادتهم باللقاء والتقابل مع الزملاء في محافظة الشرقية، متفائلين بما تم طرحه ومداولته من قضايا وملفات وأطروحات على مدار اليوم، ومؤكدين على دعمهم الكامل لمصلحة الأطباء».

وتابع: «ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة النقابة العامة في عقد اجتماع المجلس خارج القاهرة كل ثلاثة أشهر، على أن يكون الاجتماع القادم في محافظة الإسكندرية في يناير المقبل ٢٠٢٢».