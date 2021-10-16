ارتفاع ضحايا مسجد الشيعة بأفغانستان إلى 62 قتيلا

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ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار الأفغانية جنوب أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، إلى 62 قتيلا، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، قاري سعيد خوستي، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني، السبت، إن الانفجار أسفر عن مقتل 62 شخصا واصابة العشرات.

وأوضح أن السلطات تجمع التفاصيل بشأن الانفجار الذي وقع بعد أيام من إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن انفجار استهدف مسجدا آخر للشيعة في مدينة قندوز شمال البلاد، وأسفر عن مقتل العشرات.