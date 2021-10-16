سقوط ربة منزل من الطابق السادس في الطالبية.. والدها تتهم الزوج بقتلها

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تكثف مباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض سقوط ربة منزل من الطابق السادس بمنطقة الطالبية، تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

كان قسم شرطة الطالبية تلقي بلاغا بمصرع ربة منزل سقطت من الطابق السادس بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة 43 سنة أسفل العقار وسط بركة من الدماء، أسفل العقار المقيمة به، تم الاستماع إلي أقوال شهود عيان وأسرة المجني عليها وجارٍ تفريغ الكاميرات بمكان الواقعة.

اتهمت أسرة المتوفية زوجها بقتل ابنتهم، وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على الزوج تحت تصرف النيابة العامة لاستجوابة للتأيكد من اتهامة بالتسبب في قتل زوجته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لكشف عن سبب الوفاة.

سيارة اسعاف - صورة أرشيفية

في الوقت نفسه تواصل الاجهزة الأمنية تحرياتها في واقعة سقوط فتاة جامعية الطابق العاشر بمنطقة الهرم، أكدت التحريات الأولية بانها كانت تمر بإزمة نفسية وراء أقدامها علي الانتحار.