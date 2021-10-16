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البابا تواضروس يرأس قداسا بـ«كاتدرائية الإسكندرية» لترقية 15 كاهناً إلى درجة القمصية

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البابا تواضروس يرأس قداسا بـ«كاتدرائية الإسكندرية» لترقية 15 كاهناً إلى درجة القمصية البابا تواضروس يرأس قداسا بـ«كاتدرائية الإسكندرية» لترقية 15 كاهناً إلى درجة القمصية

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بدأ البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى كاتدرائية الاسكندرية، لرئاسة صلاة القداس الإلهى صباح اليوم السبت وتستمر على مدى يومين يجرى خلالها عدد من الفعاليات الرعوية.

وقال القمص ابرام اميل، الوكيل البابوى في الاسكندرية، أن البابا يقوم خلال الزيارة برئاسة القداس الالهى لمجمع كهنة الإسكندرية صباحاً بمقر الكاتدرائية المرقسية، يليه حفل تخريج دفعة الكلية الاكليريكية ودفعه معهد المشورة، فضلا عن افتتاح مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي بمسرح المقر البابوى.

وأوضح أن البابا يترأس أيضا قداس ترقية 15 أب كاهن ينتسبون إلى 15 كنيسة في المحافظة لدرجة القمصية، لدعم الخدمة الروحية.

المصرى اليوم

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