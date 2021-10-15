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إصلاح هبوط أرضي بطريق كورنيش الإسكندرية

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إصلاح هبوط أرضي بطريق كورنيش الإسكندرية إصلاح هبوط أرضي بطريق كورنيش الإسكندرية

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بدأ حي المنتزه أول بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ومديرية الطرق، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح موقع الهبوط الأرضي بطريق كورنيش الإسكندرية.


كانت غرفة عمليات حي المنتزه أول تلقت بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بطريق الكورنيش أمام شارع جلال حماد، وانتقلت إدارات المتابعة والطرق إلى موقع البلاغ.
وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية الل موقع البلاغ وتبين من الفحص أن سبب الهبوط هو وجود تآكل في الجزء العلوي من جسم غرفة الصرف الصحي المجاورة لموقع الهبوط بطريق كورنيش الإسكندرية.


ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى الكشف على سلامة خط الانحدار والطرد المار أسفل طريق الكورنيش بالكاميرات التلفزيونية وتبين سلامة الخطين. وأشارت إلى تواجد جميع مندوبي شركات المرافق العامة «مياه شرب، غاز» لتأمين الكابلات والمواسير والخطوط أثناء أعمال الحفر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والطرق.


وأضافت رئيس حي المنتزه أول، أنه جرى البدء في أعمال الترميم لجسم الغرفة المتهالك، وتركيب غطاء «فايبر» جديد بمعرفة شركة الصرف الصحي، لافتة إلى أنه جرى تسليم الموقع لمديرية الطرق لإعادة الشيء لأصله.

المصرى اليوم

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