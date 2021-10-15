أخبار عاجلة

"المسند": استقرار خريفي بمعظم المملكة.. وسكان هذه المناطق ودّعوا المكيّفات -
"تويتر" تضيف تقنية الاشتراك في النشرات الإخبارية بنقرة واحدة -
فيسبوك تُقاضي مُبرمجًا سرّب بيانات 178 مليون مستخدم -
رياض عبدالهادي يفوز بالموسم الـ13 الحالي من نجوم العلوم -
اشتعلت النيران بمسكنه وغمرته.. تدخل جراحي ينقذ حياة أربعيني بمكة -
فلكية جدة: عطارد في استطالته العظمى.. الاثنين -
فيديو.. "خوجة" محذّراً: نشر المنكرات بمنصات التواصل يشيع الباطل ويشجّع أهله -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان -
"التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية -
فاكهة تُحرق الدهون "الخطرة" عند تناولها بانتظام.. تعرّف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هاني رمزي عن السوشيال ميديا : هتضيع عمرك أونطة ()

Print
هاني رمزي عن السوشيال ميديا : هتضيع عمرك أونطة (فيديو) هاني رمزي عن السوشيال ميديا : هتضيع عمرك أونطة ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان هاني رمزي، منذ شهر أسندت إدارة حساباتي على مواقع التواصل لشركة متخصصة في السوشيال ميديا، وأعتمد عليها في هذا الأمر.

وأضاف هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامية سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: لو قمت بإدارة حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسي لن أستطيع إحراز أي تقدم فيها.

وتابع هاني رمزي، أن الشخص الذي يسلم نفسه للسوشيال ميديا سيضيع عمره ويفقد الاستمتاع بالوقت والحياة، مردفا: «السوشيال ميديا ممكن تضيع عمر الواحد أونطة».

وأردف هاني رمزي أن السوشيال ميديا مهمة لكن السؤال كيف تكون ذات أهمية ولا تتحول إلى شيء ضار؟، مؤكدا أنه يعتمد على شركة متخصصة في إدارة صفحات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان هاني رمزي، إن الإنجازات التي تبذلها الدولة فاقت التخيلات، ومدينة العلمين الجديدة شيء عظيم لا يوجد مثلها في العالم، موضحا أن التخطيط الذي تم في تلك المدينة وجعل الأبراج السكنية وسط لا يوجد في أي دولة أخرى.

وأضاف هاني ، هذا العام شهد انتعاش السياحة المصرية نتيجة الاهتمام بالجمال والإبداع واللمسات المختلفة، مردفا أن الأشقاء في دول الخليج معظمهم يأتي لقضاء وقت المصيف وسط الجو البديع والبحر الجميل.

وتابع هاني رمزي، أنه مثلما يوجد في مصر القاهرة وبعدها العاصمة الإدارية الجديدة سيكون هناك عاصمة أجدد مثل العلمين الجديدة، التي ستعمل طوال العام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو.. "خوجة" محذّراً: نشر المنكرات بمنصات التواصل يشيع الباطل ويشجّع أهله

فيديو.. "خوجة" محذّراً: نشر المنكرات بمنصات التواصل يشيع الباطل ويشجّع أهله

الداخلية x أسبوع :كشف غموض 66 حادث قتل وسرقة.. وسقوط 42 عنصرا اجراميا..(التفاصيل وفيديو )

الداخلية x أسبوع :كشف غموض 66 حادث قتل وسرقة.. وسقوط 42 عنصرا اجراميا..(التفاصيل وفيديو )

هل يتجه الهواء المسموم من بركان لابالما إلى مصر؟.. الأرصاد الجوية تكشف نتيجة صور الأقمار الصناعية

هل يتجه الهواء المسموم من بركان لابالما إلى مصر؟.. الأرصاد الجوية تكشف نتيجة صور الأقمار الصناعية

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الأفعال المنافية للآداب بالطريق العام في دمياط ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الأفعال المنافية للآداب بالطريق العام في دمياط ( التفاصيل )