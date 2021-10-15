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قال الفنان هاني رمزي، منذ شهر أسندت إدارة حساباتي على مواقع التواصل لشركة متخصصة في السوشيال ميديا، وأعتمد عليها في هذا الأمر.

وأضاف هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: لو قمت بإدارة حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسي لن أستطيع إحراز أي تقدم فيها.

وتابع هاني رمزي، أن الشخص الذي يسلم نفسه للسوشيال ميديا سيضيع عمره ويفقد الاستمتاع بالوقت والحياة، مردفا: «السوشيال ميديا ممكن تضيع عمر الواحد أونطة».

وأردف هاني رمزي أن السوشيال ميديا مهمة لكن السؤال كيف تكون ذات أهمية ولا تتحول إلى شيء ضار؟، مؤكدا أنه يعتمد على شركة متخصصة في إدارة صفحات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان هاني رمزي، إن الإنجازات التي تبذلها الدولة فاقت التخيلات، ومدينة العلمين الجديدة شيء عظيم لا يوجد مثلها في العالم، موضحا أن التخطيط الذي تم في تلك المدينة وجعل الأبراج السكنية وسط الماء لا يوجد في أي دولة أخرى.

وأضاف هاني ، هذا العام شهد انتعاش السياحة المصرية نتيجة الاهتمام بالجمال والإبداع واللمسات المختلفة، مردفا أن الأشقاء في دول الخليج معظمهم يأتي مصر لقضاء وقت المصيف وسط الجو البديع والبحر الجميل.

وتابع هاني رمزي، أنه مثلما يوجد في مصر القاهرة وبعدها العاصمة الإدارية الجديدة سيكون هناك عاصمة أجدد مثل العلمين الجديدة، التي ستعمل طوال العام.